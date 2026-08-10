Temporal: el CPE suspendió las clases para las escuelas de Cutral Co y Huincul

Esta mañana se informó a estudiantes, trabajadores y familias se “suspenden las clases en los establecimientos dependientes del distrito Regional II Cutral Co y Plaza Huincul”.
“El Consejo Provincial de Educación informa que, ante las condiciones climáticas imperantes y para preservar la seguridad de estudiantes, trabajadores y familias, se suspenden las clases en el turno tarde en los establecimientos dependientes del Distrito Regional II – Cutral Co, este lunes 10 de agosto”, dice el comunicado.
En este contexto, el jardín de infantes de la cooperativa Copelco, adhirió a la medida y confirmó la suspensión para el turno tarde.