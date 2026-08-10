Ruta 22: hacia Zapala nevando y con hielo, se requiere el uso obligatorio de cadenas

Desde Vialidad Nacional informaron el estado de la ruta nacional 22 hacia Zapala se encuentra transitable pero nevando con acumulación y la formación de hielo.
Por ello se solicita circular solo si es necesario y con portación obligatoria de cadenas físicas. Hacia Neuquén está habilitada con extrema precaución por acumulación de nieve y presencia de animales sueltos.
Se pidió evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, transitar a velocidad precautoria, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.
Hacia Añelo
Desde Vialidad provincial se informó que la ruta 17 hacia Añelo tien sectores con baches, nieve y hielo. Por lo que se recomienda transitar a velocidad precautoria.
Además se recuerda que la calzada está deteriorada y que es obligatoria la portación de cadenas.
Consultá el estado de rutas nacionales en: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales
Consultá el estado de ruta provinciales en: https://w2.dpvneuquen.gov.ar/estadorutas.php