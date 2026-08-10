Ruta 22: hacia Zapala nevando y con hielo, se requiere el uso obligatorio de cadenas

Hacia Añelo también hay acumulación de nieve, es obligatoria la portación de cadenas

Desde Vialidad Nacional informaron el estado de la ruta nacional 22 hacia Zapala se encuentra transitable pero nevando con acumulación y la formación de hielo.

Por ello se solicita circular solo si es necesario y con portación obligatoria de cadenas físicas. Hacia Neuquén está habilitada con extrema precaución por acumulación de nieve y presencia de animales sueltos.

Se pidió evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, transitar a velocidad precautoria, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.

Hacia Añelo

Desde Vialidad provincial se informó que la ruta 17 hacia Añelo tien sectores con baches, nieve y hielo. Por lo que se recomienda transitar a velocidad precautoria.

Además se recuerda que la calzada está deteriorada y que es obligatoria la portación de cadenas.

Consultá el estado de rutas nacionales en: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

Consultá el estado de ruta provinciales en: https://w2.dpvneuquen.gov.ar/estadorutas.php



