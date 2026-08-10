Por el temporal, la UTN suspendió actividades y clases en el turno tarde y vespertino

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional del Neuquén, informó la suspensión de las actividades académicas y administrativas durante este lunes 10 de agosto debido a las condiciones de transitabilidad generadas por el temporal.
La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, familias y personal de la institución.
Desde la UTN señalaron que la suspensión también alcanza a las clases previstas en el edificio de Oficios y en el CETU.
En tanto, el Colegio Tecnológico UTN FRN comunicó que las clases correspondientes a los turnos tarde y vespertino de este lunes también quedan suspendidas por las condiciones de transitabilidad.
Según lo informado, las actividades se retomarán con normalidad durante la jornada de mañana, martes 11 de agosto.