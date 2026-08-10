Plaza Huincul recibió la tercera edición del Hacka Neuquén

El pasado sábado, el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul fue sede de la tercera edición del Hacka Neuquén

El pasado sábado, el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul fue sede de la tercera edición del Hacka Neuquén. La municipalidad local acompañó la realización de este encuentro de innovación que reunió a estudiantes universitarios para trabajar en el desarrollo de soluciones destinadas a desafíos de la provincia.

La jornada contó con la participación de alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad de Flores (UFLO) y la Universidad Patagónica. La actividad fue organizada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) junto a instituciones del sistema científico y académico.

El objetivo del evento fue promover el trabajo interdisciplinario y la aplicación del conocimiento en problemáticas del territorio. Durante el encuentro, los equipos identificaron necesidades de la provincia y presentaron propuestas utilizando herramientas de desarrollo tecnológico.

Desde la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad destacaron la vinculación entre educación, tecnología y desarrollo que permite este tipo de iniciativas. Por su parte, ANIDE busca con estas acciones fortalecer las vocaciones científicas y generar espacios donde los jóvenes puedan desarrollar soluciones para los retos de Neuquén.