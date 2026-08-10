Plaza Huincul organiza encuentros para adultos mayores en distintos barrios

En el marco de la propuesta denominada “Comunidades que Cuidan”.

Plaza Huincul llevará adelante durante agosto una serie de encuentros destinados a adultos mayores de distintos barrios de la ciudad, en el marco de la propuesta denominada “Comunidades que Cuidan”.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de encuentro, acompañamiento y participación, donde los adultos mayores puedan acceder a diferentes servicios y actividades, además de compartir sus inquietudes y propuestas.

Durante las jornadas se realizarán controles de salud y vacunación, esta última a cargo del personal de enfermería de Copelco. También habrá juegos y actividades recreativas, asistencia y orientación para el manejo de redes sociales y un espacio destinado a escuchar las necesidades de los participantes.

El cronograma comenzará el martes 11 de agosto, de 11 a 13 horas, en el Salón Veteranos de Malvinas, con la participación de adultos mayores de los barrios Norte y Central.

El segundo encuentro será el martes 18 de agosto, de 11 a 13 horas, en el Club Dinos, destinado a vecinos adultos mayores del barrio Uno.

Finalmente, el martes 25 de agosto, también de 11 a 13 horas, la actividad se desarrollará en el Salón Municipal y estará dirigida a adultos mayores del barrio Otaño.

Desde la organización destacaron la importancia de promover espacios comunitarios que permitan acompañar a los adultos mayores, favorecer la participación y generar instancias de encuentro entre vecinos.