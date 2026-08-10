Lanzan una búsqueda laboral para una empresa en Plaza Huincul: es para boca de pozo y mecánico

La convocatoria es a través de la Oficina de Empleo de la Subsecretaría de Capacitación municipal.

Desde la municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Oficina de Empleo de la Subsecretaría de Capacitación, se informó que están abiertas dos búsquedas para una importante empresa con domicilio en Plaza Huincul.

Requieren de un mecánico o mecánica de equipos de pulling y workover.

Entre los requisitos que se solicitan figura tener secundario completo, con preferencia en técnico mecánico. Contar con experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

La otra búsqueda es para boca de pozo con secundario completo, con preferencia en formación técnico; con o sin experiencia laboral.

La recepción de CV: es hasta el 14 de agosto, en la Oficina de Empleo, situada en avenida del Libertador 517, en el barrio Central.

Los horarios son de lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas. Sábados: 8:00 a 19:00 horas.

Desde la municipalidad se continúa gestionando y generando vínculos con el sector productivo para que las oportunidades laborales lleguen a los vecinos de Plaza Huincul.