Empieza la semana y éste es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

A las 9, la temperatura es de 1° bajo cero Centígrados y la sensación térmica de 7° bajo cero, según la estación meteorológica de Copelco.

El pronóstico con la presencia de nieve se cumplió para Cutral Co y Plaza Huincul.

A las 9, la temperatura es de 1° bajo cero Centígrados y la sensación térmica de 7° bajo cero, según la estación meteorológica de Copelco.

La temperatura máxima esperada es de 4° Centígrados y la mínima de 1° hacia la noche, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- .

El viento se presentará del este a 41kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 40 kilómetros con ráfagas de 65 kilómetros.

El cielo estará cubierto.