El IFD N°14 creará el primer Club de Robótica

Se concretó la entrega de equipamiento destinado a poner en funcionamiento el nuevo espacio.

El Instituto de Formación Docente (IFD) N°14 de Cutral Co pondrá en marcha un Club de Robótica, una iniciativa que busca incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la formación de estudiantes y docentes y que se presenta como la primera experiencia de este tipo en un instituto de formación docente de la provincia de Neuquén.

La propuesta fue presentada por docentes del Profesorado de Matemática del IFD N°14 durante una reunión con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco. En el encuentro también se concretó la entrega de equipamiento destinado a poner en funcionamiento el nuevo espacio.

Entre los elementos recibidos se encuentran kits de robótica, una impresora 3D y dos computadoras. El material permitirá desarrollar actividades vinculadas con la programación, la robótica y el diseño, además de generar nuevas propuestas pedagógicas para el ámbito educativo.

Durante la presentación, Rioseco destacó la importancia de que los estudiantes puedan acceder a este tipo de herramientas y sostuvo que “tenemos que trabajar en conjunto como pueblo para que los chicos tengan estas herramientas, porque el mundo que viene es este y nosotros lo tenemos que abordar, sino quedaremos atrás”.

Pablo Vidondo, profesor de Física del IFD N°14, explicó que el proyecto contempla el desarrollo de propuestas pedagógicas destinadas a escuelas secundarias. La iniciativa también apunta a fortalecer el trabajo interdisciplinario entre las áreas de Informática, Matemática y Ciencias Naturales.

El Club de Robótica tendrá además un rol vinculado con la formación docente, al permitir que los futuros profesores incorporen conocimientos y recursos tecnológicos que posteriormente podrán trasladar a las aulas.