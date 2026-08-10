Doble homicidio en Cutral Co: comenzó el juicio por el crimen de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

Los dos acusados están imputados por la muerte de Nicolás Piovesan, de 16 años, y Junior Riquelme, quienes fueron perseguidos y baleados mientras circulaban en una motocicleta por el barrio Nehuen Che de Cutral Co. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena superior a 15 años de prisión.

El juicio por el doble homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme comenzó esta semana ante un Tribunal de Jurados Populares. Los dos acusados, identificados por sus iniciales C.D.V. y J.J.C., enfrentan cargos por dos hechos de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por mediar alevosía, en calidad de coautores.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard, el hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025, alrededor de las 2 de la madrugada, en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, Piovesan conducía una motocicleta y Riquelme viajaba como acompañante. Ambos se dirigían hacia la vivienda de Claudia Epulef, conocida como “La Chagua”, cuando habrían sido perseguidos por un Volkswagen Gol en el que circulaban los dos imputados.

Liotard sostuvo que C.D.V. conducía el vehículo y J.J.C. iba como acompañante y que, mientras las víctimas circulaban por calle Rosembrok, se efectuaron disparos contra ellas con intención de provocarles la muerte.

La persecución continuó hasta la intersección de Rosembrok y Agrimensor Baka. Allí, de acuerdo con la acusación, Riquelme cayó de la motocicleta como consecuencia de los disparos y, unos metros más adelante, también cayó Piovesan.

Las lesiones que provocaron las muertes

Piovesan tenía 16 años y recibió tres heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, todas con orificio de entrada en la espalda.

Una de ellas ingresó por la parte posterior de la caja torácica, lesionó el diafragma y atravesó el pulmón izquierdo, el corazón y el pulmón derecho, hasta alojarse en la parrilla costal. Esa lesión fue la que le provocó la muerte.

Riquelme, en tanto, sufrió dos heridas de arma de fuego. Una ingresó por el lateral izquierdo del cuello y provocó una lesión vascular, con salida por el lado derecho. La segunda se ubicó en el lateral abdominal izquierdo y alcanzó un cuerpo vertebral. La lesión en el cuello fue la que provocó su fallecimiento.

Tras el ataque, siempre según la acusación fiscal, los dos imputados se dieron a la fuga.

La acusación y el juicio

Liotard, acompañado por el fiscal del caso Federico Cuneo, atribuyó a C.D.V. y J.J.C. dos hechos de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por mediar alevosía, en calidad de coautores.

La pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal es superior a 15 años de prisión, por lo que el caso es sometido a un Tribunal de Jurados Populares, que deberá determinar si los acusados son responsables de los hechos que se les atribuyen.

El debate se extenderá durante toda la semana. Durante las distintas jornadas se incorporarán las pruebas ofrecidas por las partes y prestarán declaración los testigos convocados al juicio.

Hacia el final del debate se desarrollarán los alegatos de las partes, en los que Fiscalía y las defensas expondrán sus respectivas posiciones ante el jurado.

El juicio es dirigido técnicamente por la jueza Vanesa Macedo Font.