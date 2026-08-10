Cutral Co: CIART N.º 1 invitan a participar del taller de Pintura para Adultos

Se realizará los días miércoles, de 10:40 a 12:00 horas

CIART y FOBAM N.º 1 DE Cultural Co anunciaron una nueva propuesta destinada a adultos interesados en acercarse al mundo de la pintura y desarrollar su creatividad.

El taller de Pintura para Adultos se realizará los días miércoles, de 10:40 a 12:00 horas, en la sede de CIART/FOBAM N.º 1, ubicada en Olascuaga 56.

La iniciativa propone un espacio para que los participantes puedan expresar sus ideas a través del arte, experimentar con diferentes recursos y desarrollar su creatividad, en un ámbito pensado para el aprendizaje y la expresión artística.

Para participar, se solicita como requisito presentar una fotocopia del DNI.