Qué anuncia para este viernes el pronóstico en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con ráfagas fuertes de viento.
La temperatura máxima esperada es de 7° Centígrados y la mínima de 0° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste a 52 kilómetros con ráfagas que pueden llegar a los 80 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 44 kilómetros con ráfagas de 71 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto y ventoso en el día. Hacia la noche, se anunció mayormente despejado y ventoso.
Para el sábado, la tempertura mínima será de 7° y la mínima de – 5° Centígrados, con inestabilidad.