Habrá banderazo en el club Petrolero para exigir asamblea

Un grupo de socios quiere que se renueven las autoridades que tienen mandato vencido

Un grupo de socios del club Petrolero Argentino, de la actividad fútbol, se reunirá esta tarde a las 18 en el estadio “30 de Septiembre” para reclamar la realización de la asamblea.

El club está presidido por Eduardo Hermosilla tras la salida de Ivan Álvarez de la comisión, que renunció por razones personales. Según el mismo Hermosilla dijo a la prensa, la asamblea debía realizarse el 30 de julio y luego se pospuso sin fecha cierta.

En la convocatoria se pide a “jugadores, hinchas, simpatizantes” del club a realizar un banderazo pacífico. “Siempre que Petro resurgió de las cenizas pasaron cosas buenas” se sostuvo.

En las últimas semanas hubo declaraciones cruzadas por deudas del club con Lifune, por falta de pago al equipo técnico, que fueron desmentidas por la dirigencia.

La discusión entre distintos sectores es visible en fútbol, pero la asamblea incluye a básquet, folclore y bochas.