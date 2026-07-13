Zapala celebró su 113° aniversario con anuncios de obras e inversiones

Se firmaron convenios por más de 1.273 millones de pesos

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este domingo el acto por el 113° aniversario de Zapala junto al intendente Carlos Koopmann, donde se firmaron convenios por más de 1.273 millones de pesos y se anunciaron nuevas obras de infraestructura, vivienda, salud y educación para la ciudad.

Durante su discurso, el mandatario destacó que las inversiones se financian con recursos provenientes de Vaca Muerta y reafirmó el compromiso de distribuir esos fondos en toda la provincia. “Los recursos del gas y del petróleo tienen que impactar en toda nuestra provincia”, afirmó.

Entre los convenios suscriptos se encuentran la construcción del nuevo edificio del Registro Civil, con una inversión de 450 millones de pesos, y la refacción integral del Centro de Desarrollo Infantil “Nidito de Ternura”, que demandará 823 millones de pesos.

Además, Figueroa anunció que antes de fin de año comenzarán obras como un complejo de 32 viviendas, un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, un natatorio cubierto, el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 8 y nuevas obras educativas y deportivas.

La jornada concluyó con el tradicional desfile cívico, del que participaron instituciones educativas, organizaciones sociales, culturales y deportivas, junto a las fuerzas de seguridad.