SENASA suma atención en Plaza Huincul y amplía la red de servicios para productores

Las nuevas oficinas ya funcionan en Picún Leufú y Añelo

Las Agencias de Producción de Neuquén incorporaron la atención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), fortaleciendo la red de servicios destinados al sector agropecuario en la provincia.

Las nuevas oficinas ya funcionan en Picún Leufú, Añelo y ahora también en Plaza Huincul, donde los productores pueden realizar trámites como la inscripción y actualización en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), entre otras gestiones sanitarias.

La medida se enmarca en una política de descentralización que busca facilitar el acceso a trámites, evitar traslados y concentrar en un mismo lugar la mayor cantidad de servicios vinculados a la actividad productiva.