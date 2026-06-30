Profesionales de salud se capacitaron en Patología Respiratoria Aguda Pediátrica

Además, se presentó el Protocolo Hospitalario de Posta Respiratoria

El pasado viernes se llevó a cabo una clase clínica sobre Patología Respiratoria Aguda en Pediatría, destinada a médicos residentes y profesionales de guardia, con el objetivo de actualizar conocimientos y unificar criterios de atención ante la temporada de mayor demanda por enfermedades respiratorias.

La capacitación estuvo a cargo de la doctora Florencia Castro, residente de tercer año (R3) de Medicina General, quien abordó los principales aspectos vinculados al diagnóstico y manejo de estas patologías en la población pediátrica.

Durante la jornada, el médico pediatra Federico Lezcano presentó además el Protocolo Hospitalario de Posta Respiratoria, una herramienta institucional orientada a optimizar la atención, organizar los circuitos asistenciales y garantizar una respuesta oportuna a los pacientes.