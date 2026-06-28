Zapala: disturbios durante los festejos por la victoria de Argentina

La policia utilizó utilización de gas pimienta como medida disuasiva.

Durante la jornada de festejos en la ciudad de Zapala tras la victoria de la Selección Argentina, se registraron incidentes que alteraron el desarrollo normal de la celebración en la vía pública.

Según información preliminar, en medio de la concentración de personas, un grupo comenzó a protagonizar una pelea entre sí, generando una situación de desorden que rápidamente escaló en la zona donde se desarrollaban los festejos.

Ante esta situación, personal policial intervino con el objetivo de restablecer el orden. Sin embargo, algunos de los involucrados habrían reaccionado con agresiones hacia los efectivos, lo que derivó en la utilización de gas pimienta como medida disuasiva.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente el origen del conflicto que desencadenó los disturbios. El episodio ocurrió en un contexto donde predominaba la presencia de familias y niños, lo que incrementó la preocupación entre los presentes.

La situación provocó corridas y momentos de confusión en el lugar. En ese contexto, algunas personas habrían sufrido golpes y lesiones leves producto del desborde.