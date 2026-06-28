Realizan un locro solidario en homenaje a la Pueblada

Hoy domingo en el barrio Unión

En el marco del aniversario de la histórica “Pueblada”, organizaciones sociales y vecinos de la comarca convocan a un “Locro Solidario por la Dignidad de los Pueblos”, una jornada comunitaria que se realizará el hoy domingo 28 a las 13 horas en el Polideportivo del barrio Unión.

La actividad tiene como objetivo reunir a la comunidad en un espacio de encuentro, memoria y solidaridad, reivindicando el espíritu de lucha popular que marcó a la región. Desde la organización informaron que el evento será abierto a toda la comunidad y solicitaron a los asistentes concurrir con cubiertos.

La convocatoria es impulsada por la Comisión Organizadora y Amigos del Jofré Figueroa, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria colectiva a través de actividades populares y solidarias.

El locro solidario se desarrollará en un contexto de homenaje a las jornadas de protesta social conocidas como “La Pueblada”, símbolo de resistencia y unidad en la comarca petrolera.