Plaza Huincul y Cutral Co: se anticipa un domingo frío, con heladas matinales

La mínima se registrará en horas de la noche con valores cercanos a los -5 °C

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que el domingo 28 de junio se presentará con condiciones invernales en la comarca petrolera, que abarca las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.

De acuerdo al pronóstico, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima se registrará en horas de la noche con valores cercanos a los -5 °C, mientras que por la tarde la máxima alcanzará apenas los 10 °C, configurando un día frío en toda la región.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera una intensidad leve a moderada. Durante el día, las velocidades rondarán los 17 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h. Hacia la noche, el viento aumentará levemente su intensidad, alcanzando los 25 km/h con ráfagas de hasta 36 km/h.

El informe también incluye datos astronómicos: la Luna se encontrará en fase de gibosa creciente, con una iluminación superior al 95%, transitando el signo de Sagitario, lo que permitirá observar un cielo parcialmente iluminado durante la noche.