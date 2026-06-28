Plaza Huincul: convocan docentes de la tecnicatura superior en Mantenimiento Industrial

Uno de los requisitos excluyentes para los postulantes es el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, abrió una convocatoria destinada a la cobertura de módulos docentes correspondientes a la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, propuesta académica que se desarrolla en la ciudad en el marco del convenio con el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

El llamado está orientado a profesionales interesados en desempeñarse como coordinadores de enseñanza de módulos bajo modalidad de 12 horas cátedra, con carácter interino a término, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

Las vacantes disponibles incluyen los espacios curriculares de Mantenimiento Industrial II, Tecnología de Materiales, Sistemas Electrónicos y Contabilidad Gerencial. Para cada uno de ellos se requieren perfiles profesionales específicos vinculados a áreas como ingeniería, administración, economía y disciplinas afines, además de experiencia comprobable en el campo laboral correspondiente.

Se informó que uno de los requisitos excluyentes para los postulantes es el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), competencia considerada fundamental para el desarrollo de las actividades académicas.

En cuanto a los plazos establecidos, las consultas sobre la documentación podrán realizarse únicamente por correo electrónico hasta el 11 de julio de 2026 a las 13:00, mientras que la recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el 13 de julio de 2026 a la misma hora.

Los interesados deberán enviar la planilla de postulación al correo concursotecnicaturas@gmail.com, de acuerdo con los requisitos detallados en la convocatoria oficial.