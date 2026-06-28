Hubo un choque en pleno centro de Cutral Co durante la madrugada

Durante los festejos por la victora de Argentina

Un choque entre dos vehículos se produjo durante la madrugada de este domingo en una de las esquinas más transitadas del centro de Cutral Co. El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de avenida Carlos H. Rodríguez y calle Roca.

Los protagonistas del siniestro fueron un Renault Clío y un Fiat 147. De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el Fiat 147 habría embestido al Renault Clío, que como consecuencia del impacto terminó a contramano sobre calle Roca.

A pesar del impacto, el hecho no dejó personas heridas y únicamente se registraron daños materiales en ambos rodados.

El incidente se produjo poco después de la finalización del partido entre Argentina y Jordania, en un momento en que aún se observaba movimiento de vehículos y personas en distintos sectores de la ciudad.