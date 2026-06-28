El hospital de Picún Leufú repudió hechos de violencia contra personal de salud

Personas de la comunidad provocaron daños en las instalaciones del centro médico

El hospital de Picún Leufú emitió un comunicado oficial para expresar su “más enérgico repudio” a los hechos de violencia ocurridos durante la madrugada de este viernes, cuando integrantes del equipo de salud fueron víctimas de agresiones mientras cumplían con sus tareas habituales.

Según se informó, personas de la comunidad provocaron daños en las instalaciones del centro médico, golpeando puertas y ventanas, además de romper trabas e intentar agredir físicamente al personal del hospital.

Desde la institución remarcaron que este tipo de situaciones “son inaceptables”, destacando que los trabajadores de la salud cumplen funciones esenciales las 24 horas y merecen desempeñarse en un ambiente seguro, con respeto y sin violencia.

Asimismo, el hospital solicitó a la comunidad reflexionar sobre la gravedad de los hechos y reiteró su compromiso de continuar brindando atención sanitaria a toda la población.

En el cierre del comunicado, las autoridades insistieron en el mensaje de “basta de violencia contra el personal de salud”, subrayando que “cuidar a quienes cuidan es responsabilidad de todos”.