Cutral Co en The New York Times: el monumento a Messi conquista la prensa internacional

La publicación destaca no solo las características de la obra, sino también el proceso de construcción

La ciudad volvió a ubicarse en el centro de la escena cultural y mediática internacional tras la difusión de un reportaje del prestigioso diario The New York Times, que abordó la construcción del monumento a Lionel Messi más alto del mundo.

La publicación destaca no solo las características de la obra, sino también el proceso de construcción, los desafíos técnicos y el impacto simbólico que el proyecto ha tenido en la comunidad local. La escultura, impulsada como homenaje al capitán de la Selección Argentina campeona del mundo, se ha convertido en un nuevo punto de referencia cultural y turístico para la región.

El artículo también subraya el trabajo del artista Aldo Beroisa, responsable del diseño y desarrollo del monumento, quien llevó adelante una obra de gran escala en un entorno geográfico y climático complejo como el patagónico.

En declaraciones recogidas por el medio estadounidense, el intendente Ramón Rioseco destacó el valor simbólico del proyecto y su proyección a futuro, al afirmar que “This is going to be our Sistine Chapel” (“Esta será nuestra Capilla Sixtina”), en referencia al potencial artístico y turístico del monumento.

Desde la comunidad local, la iniciativa es interpretada como una expresión de identidad colectiva y orgullo regional, que articula el deporte, el arte y la cultura en una obra de gran escala. Además, la repercusión internacional del reportaje refuerza la visibilidad de Cutral Co en el escenario global, consolidando al monumento como un nuevo atractivo de la Patagonia.