Chocaron en Eguinoa y Olascoaga

En principio no se informó de personas heridas por el incidente vial

Un incidente vial se produjo esta noche en la esquina de Olascoaga y Eguinoa, en el barrio Ruca Quimey.

El cruce tiene semáforos de tres tiempos porque es una zona transitada. Los protagonistas fueron un auto Ford Fiesta y una camioneta utilitaria, tipo Kangoo, ambos de color blanco.

En principio se habría tratado de un choque por alcance, es decir que los dos vehículos transitaban por la misma vía, en este caso Olascoaga y uno chocó al otro por detrás.

Por el impacto, una farola de la iluminación led de la Olascoaga resultó dañada además de cuantiosas pérdidas materiales en los vehículos.