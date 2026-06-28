Abren las inscripciones para la Colonia Digital de Invierno en Plaza Huincul

La colonia se llevará a cabo entre el 13 y el 24 de julio

Del 29 de junio al 3 de julio estará abierta la inscripción para participar de la Colonia Digital de Invierno 2026, una propuesta gratuita destinada a niños y niñas de entre 6 y 13 años que se desarrollará durante el receso escolar.

La subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul volverá a ser sede de esta iniciativa educativa impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén, que busca acercar a las infancias al mundo de la tecnología mediante actividades recreativas y de aprendizaje.

La colonia se llevará a cabo entre el 13 y el 24 de julio, con talleres presenciales organizados en dos grupos de edades: Nivel I, para niños y niñas de 6 a 9 años, y Nivel II, para participantes de 10 a 13 años.

Durante las jornadas, los asistentes podrán dar sus primeros pasos en programación y robótica a través de juegos, desafíos y el uso de kits especialmente diseñados para el aprendizaje. La propuesta apunta a estimular la creatividad, el pensamiento lógico y el trabajo en equipo en un entorno dinámico y participativo.

Además, cada estudiante recibirá materiales escolares para acompañar el desarrollo de las actividades, que se realizarán simultáneamente en distintas sedes de la provincia.

Las personas interesadas podrán inscribir a los participantes desde el 29 de junio hasta el 3 de julio completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://tecnologiaeducativa.com.ar/colonia_digital_invierno