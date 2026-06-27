Un trabajador terminó en el Sanatorio tras chocar cerca de Barrosa

El impacto fue a poca distancia del área Barrosa, por razones que serán investigadas

La camioneta de una empresa chocó con un camión en un camino colindante a la ruta 17, a poca distancia del área Barrosa.

El incidente vial dejó cuantiosos daños materiales tanto en la camioneta como en el camión, además de una persona herida, que es el conductor de la camioneta.

Según pudo saberse, una ambulancia contratada por la empresa YPF, que se encuentra en la zona a modo preventivo, permitió el traslado del hombre hasta el Sanatorio Huincul, en el barrio Central. No se conoce cuál es el estado de salud.

La camioneta pertenece a la empresa OWL Servicios, que se dedica a seguridad, maestranza y jardinería. En la camioneta se activaron los airbags tras el golpe con el camión que se produjo en la zona del conductor.