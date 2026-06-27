Niños y adolescentes del barrio Progreso reflexionaron sobre sus derechos

En la actividad, realizada en el minigimnasio del barrio Progreso, participaron chicos y chicas de entre 3 y 14 años

Fue en una jornada organizada por el Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia, que comenzó a sesionar en los barrios con la participación de los protagonistas que son los niños, niñas y adolescentes.

En la actividad, realizada en el minigimnasio del barrio Progreso, participaron chicos y chicas de entre 3 y 14 años, quienes compartieron juegos, dinámicas y un show musical a cargo de Musijugando, en un espacio pensado para reflexionar sobre derechos fundamentales como el acceso a la familia, la educación, la salud, la recreación y la identidad.

Por ejemplo se les preguntó “¿cuál es tu lugar seguro?”, algunos dijeron mi casa, otros la iglesia y otros eligieron a sus amigos.

Estuvieron presentes niños y niñas de la escuela 255, de la escuela 281, del jardín 15 de brentana, Estrellita del barrio Progreso y CDI Arco Iris.

Patricia Román, integrante de la Defensoría de los Derechos del Niño, contó que la intención fue organizar “una actividad que consistió en trabajar, en palabras acordes a su edad, el rol que ocupan ellos en la sociedad, que tienen derecho a vivir en familia, al juego, a la diversión, al ocio, a la educación, salud, a vivir tranquilos”.