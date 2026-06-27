Neuquén ofreció ayuda a Venezuela, podría enviar equipos de rescate

Viajaron ya 1600 rescatistas y se sumarían más, desde otros países como Argentina

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del ministerio de Seguridad, puso a disposición recursos humanos especializados para colaborar en la respuesta humanitaria ante los fuertes sismos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Hasta este sábado 27 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó que los fallecidos llegan a 589 fallecidos y hay al menos 2.980 heridos después de que dos potentes terremotos sacudieran consecutivamente el norte del país.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas de diversas partes del mundo para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.

Este número de rescatistas llegó a territorio venezolano en 17 vuelos, dijo Oliver Blanco, vicecanciller para Europa y América del Norte de Venezuela.

“En las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional en horas de desconcierto para los venezolanos”, añadió Blanco en un mensaje en X.

Las autoridades venezolanas han confirmado la llegada de rescatistas de países como México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana, Panamá.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dijo este sábado que “10 países más se sumarán a estas labores de rescate” entre hoy y mañana.

“Estamos haciendo un trabajo coordinado entre equipos de rescate nacional y equipos de rescate internacional, sin descanso, en estas primeras 72 horas que son vitales para salvar vidas”, señaló Rodríguez.

Neuquén también se suma

A través de una nota remitida por intermedio de la Agencia Federal de Emergencias, la Provincia manifestó su disponibilidad para colaborar con equipos entrenados en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), recientemente formados por esta secretaría, y con equipos médicos especializados en la atención de emergencias.

La secretaría cuenta con experiencia en intervenciones ante emergencias de gran magnitud y en acciones de cooperación internacional. Entre sus antecedentes recientes se destaca la asistencia brindada a la República de Chile durante los incendios forestales que afectaron a ese país en enero de este año, mediante el despliegue de brigadistas, personal sanitario y equipamiento especializado para apoyar las tareas de respuesta.

La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno provincial con la cooperación humanitaria y la asistencia solidaria ante eventos de gran magnitud, quedando a disposición de las autoridades nacionales para una eventual convocatoria a través de los mecanismos de coordinación correspondientes.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron dos eventos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro en la zona de Yumare-Morón, en el centro-norte venezolano, a pocos segundos de diferencia.

La provincia del Neuquén reafirma así su vocación de cooperación y asistencia ante emergencias y desastres, poniendo a disposición capacidades técnicas y operativas para contribuir a la protección de vidas y fortalecer la respuesta humanitaria en contextos críticos.