Municipio de Cutral Co actualizó los montos para contratar obras por licitación

También se decidió que directamente se va a actualizar por IPC cada seis meses

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza en la que se establecen los montos para la contratación de obra pública por licitación pública, privada, concurso de precios y contratación directa.

Se resolvió además que los montos directamente se actualicen por IPC (índice del precio a consumidor) para no tener que redactar una nueva ordenanza cada vez que se actualizan.

Con la modificación para contratar cualquier servicio que sea de más de 200 millones se tendrá que licitar y se puede contratar directamente hasta 17 millones.

En tanto que cuando se trata de obra pública, se licita cuando el monto es superior a los 1.620 millones de pesos en forma pública y se puede contratar en forma directa hasta los 405 millones de pesos.

También se resolvió que se “otorgara una preferencia de hasta un 7 % a favor de los proveedores más el 7 % que otorga la Provincia, a comercios con domicilio fiscal y actividad principal radicada en la Municipalidad de Cutral Co, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con el fin de incentivar la economía local promover la inversión y favorecer la generación de empleo en la localidad”, dice la ordenanza.