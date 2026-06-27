Incidente vial en la avenida Eduvina Godoy: terminó contra un poste

En la esquina de Neuquén y Eduvina Godoy se produjo un choque entre dos vehículos, que requirió la intervención policial.
Según pudo observarse, una camioneta pickup color blanco Strada terminó contra un poste de la energía eléctrica en el cuadrante sureste, lo que generó múltiples daños materiales.
El otro protagonista sería un vehículo tipo sedán, color gris oscuro, marca Honda City, que tenía daños en el lateral derecho, del lado del acompañante.
Los dos vehículos quedaron a pocos metros de distancia mientras que un grupo de vecinos y allegados se acercó para observar lo que había pasado. Fue en simultáneo con otro incidente, con una víctima fatal, que ocurrió por la ruta nacional 22, por lo que se debió esperar para la realización de las pericias correspondientes.