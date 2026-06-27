Duro golpe: el Tribunal confirmó sanciones para San Patricio y Patagonia tras los incidentes

Al Santo le cobran una multa por publicaciones injuriosas contra el arbitraje

El Tribunal de Disciplina emitió un fallo ejemplificador tras los graves incidentes registrados en la zona de vestuarios durante el encuentro entre el Club San Patricio y el Club Patagonia.

La resolución, fundamentada en el informe arbitral y en las pruebas recabadas, destaca que no se avalarán actos que atenten contra el “juego limpio y la convivencia en paz”, tras constatarse acciones violentas recíprocas entre integrantes de ambas instituciones.

A continuación, el detalle de las sanciones impuestas:

Club San Patricio del Chañar:

El club de El Chañar se lleva la peor parte, no solo por las suspensiones de sus futbolistas, sino por una sanción económica y una dura pena a su cuerpo de auxiliares.

Jugadores: Isaac Chavan y Bernardo Deliso: Sancionados con 6 partidos de suspensión cada uno. Axel Paz, Ángel Ybarra y Lautaro Silva: Recibieron una pena de 4 partidos de suspensión.

Cuerpo Técnico y Dirigentes: Héctor Gualmes (Utilero): Ha sido suspendido por 1 año, debido a sus antecedentes de reincidencia registrados en el organismo. César Loizo (Delegado): Recibió una amonestación.

Sanción al Club: La institución deberá pagar una multa de 200 entradas debido a las “publicaciones injuriosas” realizadas en sus redes sociales oficiales, donde calificaron el desempeño del árbitro Leandro Gatica como “escandaloso” y “vergüenza”.

Cabe destacar que los señores Agustín Osterrieth, Mario Martínez y Sebastián Caballero han sido sobreseídos al no comprobarse su responsabilidad en los hechos.

Club Patagonia

Por el lado del Club Patagonia, el Tribunal también aplicó penas severas, destacando el caso de un jugador que ni siquiera estaba convocado para el partido.

Bautista Retamozo (Jugador no convocado): Recibió la sanción más alta del equipo con 6 partidos de suspensión.

Bruno Pereira, Juan Cruz San Miguel y Julián Campillo: Sancionados con 4 partidos de suspensión cada uno.

Lautaro Giménez: Recibió una pena de 2 partidos.

El Tribunal fue enfático al señalar que los descargos presentados por los clubes no eximen a los implicados de su responsabilidad reglamentaria. Además, se resaltó que San Patricio no removió las publicaciones agraviantes de sus plataformas virtuales pese a haber manifestado lo contrario, lo que derivó en la efectivización de la sanción económica.