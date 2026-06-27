Cutral Co y Plaza Huincul financiaron una bomba extra en el EPAS para garantizar el agua

Ahora, si se rompe alguna bomba en el río, hay una de repuesto para que no se corte el agua

Esta semana se puso en marcha el equipo que funcionará de repuesto, para activarse si hay algún desperfecto, lo que le da previsión al sistema. Además el EPAS informó que los municipios también financian el reemplazo de dos filtros para potabilizar agua, lo que va e incrementar la producción.

En un informe de prensa, el EPAS aclaró que el dinero que ponen los municipios para estos trabajos es parte del pago por el agua que se acordó con el gobierno provincial. Y que forma parte del denominado “pacto de gobernarza” que impulsó el gobernador Rolando Figueroa.

La puesta en marcha de este equipo es parte de un plan de mantenimiento de infraestructura para garantizar el suministro de agua. Por un lado, los municipios compraron el equipo por un monto superior a los 200 millones de pesos y por otro, el EPAS puso la mano de obra para el armado del equipo y los insumos necesarios con una inversión de 250 millones de pesos.

Pero además los municipios aportan 240 millones de pesos para aumentar la capacidad de producción de la planta potabilizadora Buena Esperanza, incorporando al sistema dos filtros que hoy se encuentran fuera de servicio y que sumarán, como mínimo, 500 m³/h de agua potable adicionales.

“Reducir las condiciones de mala distribución de agua y aire de lavado es uno de los requisitos clave para que un filtro funcione de manera eficiente en todas las condiciones de carga y a lo largo de su vida útil, lo que repercute en una producción neta de agua considerablemente mayor”, dijeron desde el EPAS.