Concejo de Cutral Co apoya la baja de regalías al GNL para que genere trabajo y riqueza

Se consideró que así el proyecto podrá generar un impacto positivo de empleo y actividad de las pymes locales

El Concejo Deliberante de Cutral Co apoyó la resolución de la Legislatura provincial para reducir el pago de regalías al metano, gas que se utilizará para exportar en forma licuada (GNL) por Río Negro.

Como se informara, el gas que se utilizará para esa exportación saldrá de áreas de Cutral Co y Plaza Huincul, lo que impactará en la generación de empleo.

El Concejo Deliberante, con el apoyo de todos los bloques, resolvió emitir una comunicación de respaldo.

Los ediles afirmaron que el proyecto “contempla una inversión estimada en 25.000 millones de dólares, con la expectativa de impulsar la producción de gas en la región y generar un impacto positivo en el empleo y la actividad de pequeñas y medianas empresas”.

También que se incrementaría la producción de gas y que se crearían “miles de nuevos puestos de trabajo”.

En cuanto al menor cobro de regalías se analizó “se aplicara exclusivamente a la exportación de metano y estará vinculado a los precios internacionales del gas, con una expectativa de regalías del 10 % para valores cercanos a los 18 dólares por millón de BTU, buscando así mejorar la competitividad global del proyecto”.

Y también que “tener una baja en regalías no sería un impedimento al gran volumen de trabajo que generara para nuestra población y si no se produce quedara debajo de la tierra desaprovechando las oportunidades que se abren también para nuestra localidad y lo principal no dejarla pasar por la gran generación de puestos laborables el fortalecimiento de la economía local y desarrollo de infraestructuras”.