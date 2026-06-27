Así se vivió el Wiñoy Xipantv (año nuevo) mapuche en Cutral Co

Se trata del nuevo ciclo del sol, que implica la realización de una ceremonia de celebración

Desde el Lof Mapuce Xem Kimvn, cerca de Cutral Co se compartieron algunas imágenes con la celebración del Wiñoy Xipantu, la ceremonia originaria que marca la finalización de un ciclo y el inicio del otro, coincidente con el solsticio de invierno.

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las familias que nos acompañaron y participaron activamente en las ceremonias y actividades de renovación de este nuevo ciclo del sol. Su presencia y energía hacen que nuestra comunidad siga viva”, expresaron.

Y agregaron “este Wiñoy Xipantv nos invita a reflexionar sobre el profundo valor de nuestra identidad. Seguir practicando nuestra cultura en el espacio comunitario no es solo recrear una tradición; es crear un lugar de contención donde:

Nos reconocemos mutuamente como hermanos y hermanas.

Revitalizamos nuestro idioma, el mapuzungun, dándole voz en cada encuentro.

Mantenemos vigentes nuestros saberes, valores y formas de ver el mundo.

Nuestra identidad se fortalece cuando la vivimos juntos, en comunidad, transmitiendo a las nuevas generaciones”.

Por otra parte, desde el IFD 14 también se sumaron a la celebración. “Realizamos una jornada de encuentro, reflexión y aprendizaje en el marco del Wiñoy Xipantu, el regreso del sol y el inicio de un nuevo ciclo para el pueblo mapuche”.

Para la ocasión realizar “la plantación del pehuén, y con él reafirmamos el compromiso con el cuidado del ambiente, el reconocimiento de la interculturalidad y el respeto por los saberes de los pueblos originarios”