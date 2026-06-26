YPF analiza una importante obra para la refinería de Plaza Huincul

Se trata de una obra importante que generaría importante cantidad de puestos de trabajo durante su ejecución

Aunque todavía no fue confirmado por la empresa, el proyecto es una realidad al menos en cálculos y previsiones.

Según pudo saber este medio, se trata de una obra importante que generaría importante cantidad de puestos de trabajo durante su ejecución y permitiría posicionar al Complejo Industrial Plaza Huincul como de relevancia para la infraestructura de industrialización de YPF.

En principio no será una ampliación de capacidad de procesamiento sino una adecuación para los productos para obtener nuevos, y así mejorar la rentabilidad de la refinería.

La idea, aseguran, surgió del seno interno de la refinería Plaza Huincul, que sugirieron la inversión basados en la posibilidad técnica y comercial. No hay muchos más detalles de la iniciativa, como aprobación o plazos de ejecución pero podría ser hacia fines de este 2026.