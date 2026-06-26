Un cutralquense entre los Referentes de IA en Derecho- Argentina 2026. Aquí lo podés votar

Corvalán es doctor en Ciencias Jurídicas, Master en IA y trabaja en la Universidad de Buenos Aires

Se trata de Juan Corvalán, que nació y creció en Cutral Co, con una familia reconocida en el ambiente del derecho, ya que su madre Graciela Martínez integró el Tibunal Superior de Justicia de Neuquén y su padre es un abogado de reconocido prestigio en la zona.

La empresa Nino Legal, que presta servicios legales asistidos por Inteligencia Artificial, generó un ranking para determinar quiénes son referentes del uso de la IA en derecho. En la competencia Corvalán es uno de los más votados, podés sumar tu voto aquí 👉 https://ninolegal.com/referentes-ia-derecho-argentina-2026/juan-corvalan

¿Qué sostiene Corvalán sobre la IA?

Juan Corvalán es doctor en Ciencias Jurídicas, máster en IA y Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires (UBA IALAB).

En ese rol, trabaja constantemente sobre el peligro que implicaría que los robots tomen autonomía que pudiera ser peligrosa para el futuro de la humanidad.

En una entrevista con el diario Clarín, Corvalán dejó su opinión. “Creo que nos da tanto miedo porque es la primera vez en la historia que el ser humano inventó una tecnología que puede tomar decisiones por sí misma. Las personas la programan, en cierta forma, y también la controlan. Sin embargo, produce respuestas o resultados que no se programaron explícitamente. Además, en ciertas áreas compite con nuestro cerebro, en algunos campos mejora lo que podemos hacer en términos de eficiencia, aunque eso no significa que sea mejor o que por ahora pueda hacer todo lo que hace un cerebro humano”, dijo Corvalán en esa nota de 2023.

Parte del trabajo académico de Corvalán es analizar cómo avanzan los modelos de IA. “Desde UBA IALAB veníamos siguiendo la evolución de estos modelos que se llaman grandes modelos de lenguaje multipropósitos. Cuando salió la versión 3.5 conocida como ChatGPT decidimos juntar un equipo mutidisciplinario para hacerle una batería de pruebas. En marzo (de 2023), cuando estamos por publicar los resultados, salió la versión 4. Le replicamos las pruebas y para nuestra sorpresa redujo significativamente muchos errores, aunque eso no pasó con las respuestas sesgadas que siguen siendo muy significativas (casi un 40%). Pero detectamos que ChatGPT alucina, inventa, fantasea, distorsiona. Es crítico usarlo con responsabilidad para tareas que tienen impacto en las personas”, dijo en ese momento. Pero una situación similar ocurre con Gemini, Claude y otros sistemas de IA.

Toda esta labor de análisis, evaluación sobre el uso de la IA desde el sector académico le valió a Juan esta posibilidad de ser elegido como referente. No te olvides de apoyarlo.