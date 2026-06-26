Rally Neuquino en Zapala: Más de 40 inscriptos hasta el momento

Varios vinomios de la comarca dirán presente

La nómina de inscriptos para la 3° y 4° fecha del Rally Neuquino 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Zapala, registra una presencia de representantes de la comarca petrolera en diversas categorías.

En la Clase A2, el binomio de Cutral Co integrado por Patricio Elfi y Romina Castillo competirá a bordo de un Fiat Regatta. Por su parte, la Clase A7 cuenta con dos tripulaciones de la misma localidad: Jeremías Tieri junto a Carlos Almeira (Vw Gol Power) y Gabriel Vázquez con Lautaro Lillo (Renault 18).

La Clase N2 es una de las que más inscritos aporta desde la zona. Por Cutral Co figuran Marcos Battistuzzi y Matías Romero (Ford Ka), los Marcelo Martínez (Hijo y Padre) con un Ford Ka Kinetic, y la pareja de Sergio Basile y Sebastián Sancho en un Ford Ka Viral. En esta misma categoría, Plaza Huincul estará representada por Alejandro Ávila y Luis María De Elias a bordo de un Ford Ka Viral.

En las categorías menores, la Clase N2L presenta a Néstor y Franco Godoy (Vw Gol Power) y a Miguel Huenulao con Lucas Hernández (Vw Voyage), ambos binomios de Cutral Co. Finalmente, en la Clase RC5, se inscribieron Matías Ávila y Ezequiel Rebolledo con un Ford Fiesta, también procedentes de Cutral Co.

La competencia reúne a pilotos de diversas localidades de la provincia y la región, consolidando la grilla para las próximas jornadas en Zapala.