Qué dice el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto.
La temperatura máxima se estima en los 14° Centígrados y la mínima de 3° bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste a 45 kilómetros con ráfagas de 54 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 33 kilómetros con ráfagas que pueden llegar a los 40.
Para el sábado el descenso será más marcado: la máxima será de tan solo 8° y la mínima de – 5° Centígrados.