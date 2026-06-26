La Orquesta de los Chicos recordó los 30 años de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul

Compartieron un video para evocar el hecho.

Un día como hoy, 26 de junio, hace 30 años atrás culminaba la manifestación popular que sacudió a la comarca petrolera, término que empezó a acuñarse en esos momentos.

El corte en la Ruta 22 y la provincial 17 que se había iniciado el 20 de junio concluyó después de la firma del petitorio firmado, después de que la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles, dispusiera dictaminar su incompetencia para el delito que había sido convocada y ordenar el retiro de los 300 gendarmes.

Desde la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co se adhirieron al hecho histórico y compartieron un video, teniendo en cuenta que empezaron a funcionar hace 23 años, poco tiempo después de ese movimiento social.

“No es casual que sea la primera orquesta de estas características de la provincia. Cuando empezamos a inscribirlo, encontrábamos a tres familias en una casa y uno solo tenía trabajo. Ese era el contexto. A los tres meses hicimos un concierto, trabajamos a destajo. Pero tenían derecho a eso”, explicó el director Marcelo Chevalier.

“Les dijimos que tenían derecho a la educación, a la educación artística y derecho a un futuro que era lo que había dejado de tener la juventud”, describió Chevalier.

“Cutral Co fue generando los medios para tener derecho a soñar. Con la orquesta dijimos: uno puede soñar con algo, pero además lo puede tener”,sostuvo.

En el video dejaron el mensaje que a “30 años de la pueblada mantenemos viva la memoria. Los niños y jóvenes que hoy hacen música en nuestra orquesta no vivieron aquellos días, pero son parte de una comunidad que supo trasformar la adversidad en esperanza”.

Acá te dejamos el video: