Finalizó el curso de ascenso para efectivos policiales

El acto se realizó centro cultural Gregorio Alvarez

En la jornada de hoy se llevó a cabo el acto por la culminación del curso de ascenso para Cabo Primero en el Departamento Centro de Formación y Capacitación de Cutral Co. La ceremonia marcó el cierre de un proceso de formación y estudio destinado a los efectivos que asumirán nuevas funciones dentro de la fuerza.

El evento contó con la presencia del rector del centro de formación, comisario inspector Marcos Blanco, el subdirector de la dirección de la comarca, comisario inspector Esteban López, y el coordinador operativo, comisario inspector Roberto Fuentes. También asistieron el concejal Rubilar y el delegado de la Mutual Policial, Sebastián Virulón.

Durante la formación, los efectivos trabajaron en contenidos orientados a la supervisión, organización y guía del personal subordinado, funciones que demanda la nueva jerarquía dentro de la cadena de mando. Las autoridades destacaron que esta capacitación busca brindar herramientas para dar respuestas a las demandas de la sociedad mediante el criterio profesional y la vocación de servicio.

En el cierre del acto, se realizó un reconocimiento a las familias de los efectivos por el acompañamiento durante las jornadas de estudio y el tiempo de formación. Con la finalización de esta etapa, los agentes quedan habilitados para asumir sus responsabilidades en la estructura institucional.