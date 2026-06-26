Faltará el agua este viernes en cuatro barrios de Plaza Huincul

Es por un cambio de válvulas que se deben realizar en el reservorio del sur.

Este viernes habrá interrupción en el servicio de agua potable que afectará a cuatro barriadas de Plaza Huincul. El motivo es la reparación y cambio de válvulas en la zona del reservorio de Benito Pérez y Juan Lagner.

Desde la subsecretaría de Servicios Públicos que depende del municipio de Plaza Huincul se informó que el suministro de agua potable se verá afectado durante la jornada de hoy en los barrios Altos del Sur, Universitario, Centenario y 25 de Mayo.

Por tal motivo, se recomendó a los vecinos y vecinas tomar los recaudos necesarios y se pidió realizar un uso responsable y racional del agua almacenada. Se sugirió que se priorice la utilización del agua para necesidades esenciales hasta tanto se normalice el servicio.