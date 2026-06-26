El merendero Estrellita impulsa una campaña para realizar guiso comunitario en Cutral Co

La actividad está programada para el próximo domingo 28 de junio

El Merendero Estrellita, ubicado en el barrio Monte Hermoso de Cutral Co, lanzó una campaña solidaria con el objetivo de reunir alimentos e insumos para preparar un gran guiso comunitario destinado a vecinos y familias que atraviesan dificultades durante la temporada invernal.

La actividad está programada para el próximo domingo 28 de junio y busca ofrecer una jornada de encuentro y solidaridad para quienes asisten habitualmente al merendero.

Para concretar la iniciativa, desde la organización solicitaron la colaboración de la comunidad mediante la donación de productos como papa, zapallo, zanahoria, morrón, cebolla, fideos tirabuzón, puré de tomate, aceite, carne, chorizo o carne picada. También necesitan bandejas descartables y cucharas para la entrega de las porciones.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 299 4019279, contactando a Betiana, o realizar una contribución económica a través de Mercado Pago mediante el alias ESTRELLITA.MP06, a nombre de Betiana Marisol Tapia.