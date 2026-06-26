Cutral Co: Organiza un campus de capacitación para técnicos de Newcom

El campus estará a cargo de Gerardo Romero

Mañana, sábado 27 de junio, se llevará a cabo una jornada de formación destinada a técnicos y jugadores de Newcom en las instalaciones del Gimnasio Municipal Enrique Mosconi. La actividad, organizada por la Subsecretaría de Deporte y Juventud, comenzará a las 9:00.

La capacitación estará a cargo de Gerardo Romero, quien se desempeñó como director técnico de la Selección Femenina de Neuquén. El objetivo de este encuentro es facilitar el intercambio de experiencias entre los asistentes y fortalecer el crecimiento de esta disciplina en la comunidad.

Los interesados en participar pueden realizar consultas o completar su inscripción comunicándose al número telefónico 299 6337776.