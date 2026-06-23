SENASA realizará atención presencial en Plaza Huincul

Se podrán realizar distintos trámites vinculados al RENSPA y otras gestiones del sector agropecuario.

Plaza Huincul informó que el próximo miércoles 24 de junio, personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) brindará atención presencial destinada a productores y productoras de la comarca.

La jornada se desarrollará desde las 9:30 horas en la Agencia de Desarrollo Productivo, ubicada en Chos Malal 44, donde se podrán realizar distintos trámites vinculados al RENSPA y otras gestiones del sector agropecuario.

Entre los trámites disponibles se encuentran la reinscripción, alta de libreta sanitaria, habilitación de transporte, actualización de datos, además de consultas y otros procedimientos administrativos.