Pyme reclama porque no fue incluida en la reunión de Huincul por el GNL

En la tarde de ayer se realizó una reunión con empresas locales organizadas por los diputados Yamila Hermosilla, Juan Sepúlveda y el municipio de Huincul.
Una empresa local se quejó porque fue excluida aunque forma parte del listado del ENIM de pymes de servicios petroleros.
Se trata de Daniel Bravo de SIIS – Servicios de Inspección, Ingeniería y Soldaduras S.A.S, quien explicó que “nuestra firma posee en el sector privado, donde hemos demostrado sobrada idoneidad técnica participando en grandes proyectos constructivos a lo largo y ancho del país en sectores de gas, petróleo, minería, etc. Nuestros servicios y el personal calificado bajo el esquema de certificación 3CHA único en Argentina (propiedad intelectual registrada) son plenamente aceptados y validados por siete de las operadoras petroleras más importantes del sector, incluyendo a YPF, el consorcio VMOS a cargo del ducto clave hacia Punta Colorada, Pluspetrol, Chevron, Pan American Energy, Pampa Energia, Phoenix y Vista” y por ello le preocupa “esta preocupante miopía de las autoridades”.
Bravo explicó que su pyme “actualmente figuramos en el listado online del ENIM, el ente autárquico que nuclea a ambos municipios y que sugiere formalmente la contratación de empresas y mano de obra local para los yacimientos clave de la zona, como El Mangrullo. Sin embargo, no lo consultaron… deciden pasar por alto estas sugerencias y los continuos esfuerzos de fomento que realiza el Centro PyME – ADENEU, burlando el espíritu de las leyes provinciales vigentes como el compre neuquino, en favor de intereses foráneos y que tambien listan en su sitio web a las empresas de la zona”.
Y agregó “exigimos respeto, exigimos acceso transparente a la información y, por sobre todo, exigimos que se priorice el valor agregado local total!, y no solo se invite a los amigos de la intendencia. Si el futuro del GNL y de los nuevos proyectos que vendrán no incluye a las PyMEs de la comarca que demostramos capacidad”.