Plaza Huincul: Un auto y una moto chocaron en el barrio Centenario

Una persona fue derivada al hospital

Un accidente de tránsito se registró en el cruce de las calles Miralles y Corrientes, involucrando a un automóvil y una motocicleta.

En el vehículo particular se trasladaban una mujer y un menor de edad, quienes contaban con la documentación reglamentaria al momento del hecho.

Por otro lado, la motocicleta era ocupada por dos personas; una de ellas también fue derivada a un centro médico para su atención.

Al arribar el personal policial al lugar del siniestro, se constató que la motocicleta ya no estaba presente. En la escena solo se hallaron restos plásticos del vehículo menor, debido a que los ocupantes se retiraron del sitio antes de la llegada de las autoridades.