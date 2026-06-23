Plaza Huincul: Iba en una moto robada y lo persiguieron hasta demorarlo

El motociclor fue secuestrado. Fue anoche.

Un joven de 22 años fue demorado y la moto en la que se desplazaba fue secuestrada porque tenía pedido por un robo.

La situación se concretó la noche del lunes cuando los motoristas del Comando Radioeléctrico de Plaza Huincul realizaban tareas de prevención.

En un determinado momento observaron que un hombre circulaba en moto sin chapa patente, sin llave de arranque y con daños visibles en el tanque de combustible.

Al intentar identificar al conductor no se detuvo. En cambio, emprendió una rápida huida, por lo que se inició un seguimiento controlado por distintas arterias de la ciudad.

La persecución concluyó en la intersección de calles Salta y Ejército Argentino, donde el motociclista abandonó el rodado y continuó su fuga a pie, hasta que entró al patio de una vivienda particular.

La propietaria del inmueble manifestó no conocerlo y solicitó su retiro del lugar, por lo que el personal policial procedió a su demora.

Durante el procedimiento, el joven adoptó una actitud reacia hacia los uniformados, aunque finalmente fue demorado.

Al verificar los datos de la motocicleta con personal especializado en Sustracción de Automotores, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente relacionado con una investigación por robo, con intervención de la fiscalía única de Cutral Co.

Ante esta situación, finalmente se procedió al secuestro de la motocicleta y su traslado a la comisaría 15° mientras que el demorado fue conducido a Sanidad Policial para su control médico y luego se traslado a la dependencia policial.