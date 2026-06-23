Neuquén refuerza el monitoreo del hantavirus

Rara identificar las variantes del virus que circulan en la región cordillerana.

La provincia del Neuquén continúa fortaleciendo el monitoreo del hantavirus a través de un trabajo conjunto entre el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), el sistema de Salud y el Conicet, con más de dos décadas de estudios sobre la relación entre los roedores silvestres y el virus Andes Sur.

Actualmente, especialistas iniciaron una nueva campaña de monitoreo en la zona de Villa Meliquina para identificar las variantes del virus que circulan en la región cordillerana. Los trabajos incluyen capturas de roedores, análisis serológicos y estudios moleculares.

La experiencia acumulada por los equipos científicos neuquinos también aporta información a la investigación internacional que busca determinar el origen del brote de hantavirus registrado en el crucero de expedición MV Hondius.

Los estudios realizados en la provincia permitieron conocer la dinámica del principal reservorio del virus, el ratón colilargo, y generar herramientas para fortalecer la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención en la Patagonia.