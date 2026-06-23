Lanza colecta para ayudar a una familia de Cutral Co que perdió todo en un incendio

Vecinos y vecinas de Cutral Co impulsan una colecta solidaria destinada a asistir a una familia que sufrió la pérdida total de su vivienda a raíz de un incendio. La campaña busca reunir elementos esenciales que permitan acompañar a los damnificados en este difícil momento y colaborar con la reconstrucción de su hogar.
Entre las donaciones que se solicitan se encuentran ropa en buen estado, especialmente prendas de abrigo, calzado para varón y mujer número 39/40, alimentos no perecederos y distintos elementos de uso cotidiano como ropa de cama, toallas, utensilios, artículos de higiene y productos de limpieza.
El punto de recepción de las donaciones funciona en Primeros Pobladores 210, en Cutral Co, Km Lavadero. Además, quienes no puedan acercar su colaboración podrán coordinar el retiro a domicilio comunicándose al teléfono 299 6081 619.