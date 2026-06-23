Huincul: municipales desconocen la conducción de Rodríguez

Las inquietudes y demandas de los trabajadores serán canalizadas por la Junta Interna

La Junta Interna de ATE Plaza Huincul informó que los trabajadores municipales decidieron dejar de ser representados por el secretario general del gremio, Néstor Rodríguez, y canalizar sus reclamos a través de la conducción interna elegida por los empleados.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada el pasado 18 de junio y posteriormente comunicada mediante una nota dirigida al intendente de Plaza Huincul. En el documento, los trabajadores expresaron su disconformidad con la representación ejercida por el secretario general de ATE, argumentando falta de acompañamiento, escasa presencia y ausencia de respuestas ante los reclamos planteados por los distintos sectores municipales.

Desde la Junta Interna señalaron que, a partir de esa fecha, las inquietudes y demandas de los trabajadores serán canalizadas por la representación interna electa, con el objetivo de fortalecer una conducción “cercana, comprometida y al servicio de cada compañero y compañera”.

La comunicación fue difundida por ATE Junta Interna Plaza Huincul y refleja una definición adoptada en el ámbito de una asamblea de trabajadores municipales, en medio de las demandas laborales que atraviesan distintos sectores de la administración local.