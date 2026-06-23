El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprueba crédito del ENIM

Además hubo banca del pueblo

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en la que se trataron expedientes postergados y se dio ingreso a iniciativas de salud pública. El presidente del cuerpo, Daniel Vidondo, calificó la jornada como tranquila en comparación con sesiones previas.

Durante el encuentro, se aprobó un crédito del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) solicitado por un vecino de la ciudad. Esta aprobación se encontraba pendiente debido a la falta de acuerdo en comisiones entre el oficialismo y la oposición, situación que se resolvió en la jornada de hoy con una votación favorable.

En el uso de la Banca del Pueblo, una vecina expuso su situación personal respecto a la necesidad de acceder a una vivienda. Sobre este punto, Vidondo señaló que, si bien la reglamentación y la Carta Orgánica establecen que este espacio debe utilizarse para temas de interés general y no particulares, la mayoría del cuerpo decidió escuchar el planteo. El funcionario ratificó que se mantendrá la política de apertura para recibir a los vecinos, aunque los pedidos particulares corresponden al Poder Ejecutivo.

Asimismo, tomó estado parlamentario un proyecto de declaración para el programa de prevención del suicidio. La iniciativa consiste en una línea telefónica de atención primaria atendida por profesionales capacitados, en cumplimiento con una ordenanza de salud mental sancionada anteriormente. Este programa funcionará bajo la órbita de la Secretaría de la Mujer, encabezada por Soledad de la Cruz.